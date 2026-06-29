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قتلى بقصف روسي على أوكرانيا

آثار معارك وقصف في منطقة دنيبروبتروفسك
30 يونيو 2026 01:05

كييف (وكالات)

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قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح، أمس، جراء قصف صاروخي روسي على مدينتي دنيبرو وزابوريجيا، على ما أفادت السلطات المحلية.
وأسفرت غارة صاروخية روسية على دنيبرو في الوسط الشرقي لأوكرانيا عن سقوط خمسة قتلى و28 جريحاً على الأقل أمس، بينهم أربعة في حالة حرجة، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك ألكسندر غانجا.
وفي جنوب أوكرانيا، قضى شخصان وأصيب ستة، بينهم طفل، في ضربة لمسيّرة روسية استهدفت حافلة في مدينة زابوريجيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة.
في المقابل، واصلت أوكرانيا هجماتها المكثفة بالطائرات المسيرة على روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط رئيسة بجنوب البلاد. 

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