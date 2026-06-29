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ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا

فريق إنقاذ يرفع الأنقاض في كراكاس
29 يونيو 2026 22:32

ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمّرين، اللذين ضربا فنزويلا قبل خمسة أيام، إلى 1719 قتيلا على الأقل، بحسب ما أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الاثنين.
وقال رودريغيز إنّ 5034 شخصا أصيبوا في الزلزالين، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالى 50 ألف شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين.
وباتت فرص العثور على ناجين ضئيلة، فيما يتمسّك ذووهم بأمل العثور عليهم.
 كانت حصيلة رسمية سابقة أشارت إلى مقتل 1450 شخصا جراء الزلزالين.

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المصدر: آ ف ب
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