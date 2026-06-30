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النمسا تشهد موجة حر شديدة تؤثر على الطرق والسكك الحديدية

النمسا تشهد موجة حر شديدة تؤثر على الطرق والسكك الحديدية
30 يونيو 2026 14:24

سجلت النمسا رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة، بعدما ارتفعت إلى 40.1 درجة مئوية في مدينة "باد دويتش- التنبورغ"، بشرق البلاد في ولاية النمسا السفلى، مسجلة أعلى درجة حرارة على الإطلاق في البلاد خلال شهر يونيو الجاري.

وتشهد النمسا موجة حر مبكرة وقوية بدأت مطلع الأسبوع الجاري، وبلغت ذروتها أمس في مدينة "باد دويتش- التنبورغ"، حيث تجاوزت درجات الحرارة مستويات نهاية الأسبوع الماضي، التي بلغت 39.3 درجة يوم "السبت" الماضي، قبل أن ترتفع إلى 40 درجة يوم "الأحد" الماضي.

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ودفعت موجة الحر الاستثنائية البنية التحتية في مختلف القطاعات بالنمسا إلى أقصى حدودها، حيث شهدت بعض مناطق العاصمة فيينا انقطاعات في التيار الكهربائي، بسبب شدة جفاف الأرض الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، ما تسبب في زيادة الضغط على كابلات الجهد العالي المدفونة.

وظهرت تشققات في سطح الطريق السريع الغربي، وتسببت موجة الحر الشديدة في تقوس قضبان السكك الحديدية، وتشوه في مسارات الترام، ما أدى إلى إغلاق مؤقت لبعض الخطوط وتخفيض سرعة القطارات.

المصدر: وام
النمسا
موجة حر
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