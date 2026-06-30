«إيبولا» يكلف أفريقيا 3.6 مليار دولار

جنيف (وكالات)
أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن تفشي فيروس إيبولا قد يكلف أفريقيا ما يصل إلى 3.6 مليار دولار ومئات الآلاف من الوظائف، مما قد يؤدي إلى أزمة تنموية. وتقول الحكومة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، إن تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج مثبت، أصاب 1307 أشخاص، وأودى بحياة 377 في البلاد منذ إعلانه في 15 مايو.
وقال داميان ماما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية الكونجو الديمقراطية: «إذا توفرت لدينا الموارد وبذلنا المزيد من الجهود، يمكننا احتواء هذا التفشي ومنع المزيد من الخسائر»، مضيفاً: «وإذا لم نفعل ذلك، فإن هذه الحالة الطارئة الصحية قد تتحول إلى أزمة تنموية أعمق وأطول أمداً في أنحاء المنطقة، وربما في القارة بأسرها».