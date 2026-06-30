الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«إيبولا» يكلف أفريقيا 3.6 مليار دولار

طبيب يعالج مريضا مصابا بفيروس إيبولا في الكونغو
1 يوليو 2026 00:54

جنيف (وكالات)

أخبار ذات صلة
ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو والسلطات تكثف جهود الاحتواء
الأمم المتحدة: مليون نازح في لبنان

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن تفشي فيروس إيبولا قد يكلف أفريقيا ما ​يصل إلى 3.6 مليار دولار ومئات الآلاف من الوظائف، مما قد يؤدي إلى أزمة تنموية. وتقول الحكومة في ⁠جمهورية الكونجو الديمقراطية، إن تفشي سلالة بونديبوجيو من ​فيروس إيبولا، التي لا يتوفر لها ​لقاح ‌أو علاج مثبت، أصاب 1307 ⁠أشخاص، ​وأودى بحياة 377 في البلاد منذ إعلانه في 15 مايو. 
وقال داميان ماما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية الكونجو الديمقراطية: «إذا ​توفرت لدينا الموارد وبذلنا المزيد من الجهود، يمكننا احتواء هذا التفشي ومنع المزيد من الخسائر»، مضيفاً: «وإذا لم نفعل ذلك، فإن هذه الحالة الطارئة الصحية قد تتحول إلى أزمة ‌تنموية أعمق وأطول ​أمداً في أنحاء المنطقة، وربما في القارة بأسرها».

إيبولا
فيروس إيبولا
أفريقيا
الأمم المتحدة
جمهورية الكونجو الديمقراطية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
آخر الأخبار
«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر
الترفيه
«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر
اليوم 14:38
«أدنيك أبوظبي»
اقتصاد
«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي
اليوم 14:29
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية
اقتصاد
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية وتوسّعها العالمي
اليوم 14:29
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©