زلزالا فنزويلا.. 58 ألف مبنى مدمر

ألحق الزلزالان القويان اللذان ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي أضراراً ودماراً بأكثر من 58 ألف مبنى، وفق تقييم أولي لبيانات من الأقمار الاصطناعية نشرته وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

وصرحت وكالة «ناسا» بأن أقمارها الاصطناعية تقدم دعماً حيوياً، حيث تلتقط صوراً وبيانات لمساعدة الفرق الميدانية على تقييم الآثار وتوجيه جهود الاستجابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن نظام الرعاية الصحية في فنزويلا ​يتعرض لضغوط كبيرة، إذ تعرضت بعض المستشفيات لأضرار بينما تعاني مستشفيات أخرى من نقص في الموظفين في أعقاب الزلزالين القاتلين اللذين وقعا الأسبوع الماضي.

ولقي ​أكثر من 1700 شخص حتفهم ​وأصيب خمسة آلاف بجروح بعد ​أن دمر الزلزالان المتتاليان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة مئات المباني أو ألحقا أضراراً بها.

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن ما لا يقل عن ثلاثة مراكز صحية تعرضت لأضرار جسيمة، بينما تضررت ​ستة مراكز أخرى أو باتت تعمل بشكل جزئي فقط.