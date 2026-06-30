الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

5 قتلى بغارتين إسرائيليتين في غزة

موقع غارة إسرائيلية استهدفت مخيماً للنازحين في خان يونس بغزة - رويترز
1 يوليو 2026 00:53

غزة (وكالات)

أخبار ذات صلة
الرئيس اللبناني يؤكد التزام الجيش بقرارات السلطة رغم «التشكيك»
إجلاء 30 مريضاً من غزة للعلاج بالخارج

قتل خمسة أشخاص بينهم طفل وأصيب عشرات بجروح في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوباً، على ما أفاد الدفاع المدني ومصدر طبي.
كما نسف الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، مباني ومنشآت داخل مناطق يحتلها شمالي وجنوبي قطاع غزة، تزامناً مع إطلاق نار وقصف مدفعي، في ظل خروقات الجيش الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.
سياسياً، أفاد مسؤول في حركة حماس ومصادر مطلعة بأن وفداً قيادياً من الحركة وصل أمس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف النار ومستقبل غزة.
وقال، في بيان، إن وفد الحركة وصل للقاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أنّه سيتم استكمال بحث خريطة الطريق التي أعدها الممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
خان يونس
غارة إسرائيلية على غزة
غارات إسرائيلية على غزة
غارات إسرائيلية على قطاع غزة
الغارات الإسرائيلية
آخر الأخبار
«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر
الترفيه
«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر
اليوم 14:38
«أدنيك أبوظبي»
اقتصاد
«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي
اليوم 14:29
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية
اقتصاد
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية وتوسّعها العالمي
اليوم 14:29
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©