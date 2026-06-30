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الأمم المتحدة: مليون نازح في لبنان

مخيم مؤقت لنازحين لبنانيين في وسط بيروت (رويترز)
1 يوليو 2026 00:54

بيروت (وكالات)

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قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، أمس، إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي.
وأضاف ريزا، خلال ندوة نُظمت في بيروت بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل اللبنانية بعنوان «العدالة الاجتماعية.. العمل اللائق»، إن 1.4 مليون شخص في لبنان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
وتابع أن المساعدة الإنسانية مهما كانت ضرورية ليست كافية، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية في لبنان ليست إنسانية فقط بل اقتصادية اجتماعية أيضاً.
وقال المسؤول الأممي: إن أُسراً كثيرة اضطرت إلى التنقل والتهجير مراراً، في ظل انعدام الأمن وبنى تحتية متضررة وانقطاع للخدمات.
وشدد ريزا على أن الأزمة الراهنة مرتبطة بسوق العمل، قائلاً: إن الناس يحتاجون إلى الغذاء والمسكن والرعاية الصحية والحماية، كما أنهم يحتاجون إلى الدخل والعمل والكرامة كي يتمكنوا من رعاية عائلاتهم.
وتحدث عن وضع الشركات في ظل الأزمة الحالية في لبنان، مشيراً إلى أنها في حاجة إلى ظروف مواتية تضمن استدامتها لحماية الوظائف.
وقال: إن الشركات تحت ضغوط كبيرة في ظل الغموض، والأسواق المتضررة وزيادة الأسعار، والوصول المحدود إلى السيولة، مضيفاً أن العمال يواجهون خسارة الوظائف، وتراجع الأجور والقدرة الشرائية، وسط ظروف غير آمنة.

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