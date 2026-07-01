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العملات المشفرة تضيف أكثر من مليار دولار إلى دخل ترامب

دونالد ترامب
1 يوليو 2026 09:34

سجّل الرئيس دونالد ترامب دخلاً بلغ حوالى 1,2 مليار دولار من نشاطاته المتعلقة بالعملات المشفرة في العام 2025، وفق وثائق كشف عنها الثلاثاء المكتب الأميركي لأخلاقيات الحكومة.
ويلزم قانون صادر عام 1978 رئيس الولايات المتحدة ونائبه بالإفصاح عن دخلهما وأصولهما.
وتظهر الوثائق الواقعة في أكثر من 900 صفحة، أن ترامب حصل على حوالي 550 مليون دولار لصلته بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" الناشئة.
وقدّمت عائلة ترامب دعمها واسمها لمنصة العملات المشفرة هذه والتي أطلقت في سبتمبر 2024.
وأصدرت "وورلد ليبرتي فاينانشال" عملتها المشفرة الخاصة "WLFI" والتي حصدت مبيعاتها الأولية 550 مليون دولار.
كما حصل ترامب وأبناؤه الثلاثة أيضاً عبر شركة "دي تي ماركس ديفي" الوسيطة على 22,5 مليار وحدة إضافية من عملة "WLFI" تبلغ قيمتها الحالية نحو 1,3 مليار دولار.
وفي أبريل 2025، طرحت منصة "وورلد ليبرتي فاينانشال" أيضاً عملتها المستقرة، وهي عملة رقمية ترتبط قيمتها بعملة تقليدية، وفي هذه الحالة، بالدولار الأميركي.
وأظهرت الوثائق أيضاً أن ترامب حصل على 635 مليون دولار في شكل عوائد ملكية بموجب اتفاق ترخيص يتعلق بالعملة المشفرة (TRUMP$) والتي أطلقت قبل ساعات قليلة من مراسم تنصيبه في يناير 2025.
وتُعد نشاطات ترامب في قطاع العملات المشفرة السبب الرئيسي وراء زيادة ثروته الشخصية ثلاث مرات تقريباً، إذ ارتفعت من 2,3 مليار دولار إلى 6,5 مليارات دولار بين عامي 2024 و2026، وفقاً لمجلة "فوربس".
وإلى جانب الإيرادات التي حققها من "وورلد ليبرتي فاينانشال" وعملتها المشفرة، جنى ترامب أيضاً ملايين عدة من الدولارات بفضل أسهم يملكها في شركات مدرجة في البورصة وتنشط في مجال العملات المشفرة مثل منصة "كوين بايس".

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المصدر: وكالات
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