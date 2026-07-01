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1943 قتيلاً في زلزالي فنزويلا و"ناسا" ترصد تضرر 59 ألف منشأة

1943 قتيلاً في زلزالي فنزويلا و"ناسا" ترصد تضرر 59 ألف منشأة
1 يوليو 2026 09:37

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا وسط وشمال فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1943 قتيلاً وأكثر من 10500 مصاب.

وقال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، خورخي رودريجيز، إن نحو 10 آلاف شخص لا يزالون في عداد المفقودين في منطقة لاجويرا الأكثر تضرراً من الزلزالين.

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وأضاف أن نحو 13.5 ألف شخص تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان، فيما نجحت فرق الطوارئ في إنقاذ حوالي 6400 شخص خلال عمليات البحث والإنقاذ المتواصلة.

وفي السياق، أفادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بأن التقديرات الأولية، المستندة إلى بيانات رادارية التقطتها الأقمار الصناعية، تشير إلى تضرر أو تدمير نحو 59 ألف منشأة جراء الزلزالين، مع استمرار التحقق الميداني لتأكيد حجم الأضرار.

المصدر: وام
زلزال
فنزويلا
ناسا
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