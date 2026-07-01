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فلسطين تحذر من خطورة المخططات الاستيطانية الجديدة

مستوطنة إسرائيلية قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة - أرشيفية
2 يوليو 2026 01:17

رام الله (الاتحاد)

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حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة الغربية، بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، التي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء «اتفاقيات أوسلو».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن «هذه المخططات تمثل تصعيداً خطيراً وإمعاناً في سياسة الضم والاستيطان، وإصراراً من الحكومة الإسرائيلية على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار»، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وإلزامها احترام القانون الدولي.

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