نزار آميدي: أمن العراق وأمن دول الخليج مترابطان ويكمل كل منهما الآخر

هدى جاسم (بغداد)

أشاد الرئيس العراقي نزار آميدي، أمس، بعمق العلاقات التي تجمع بين بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكداً أن أمن العراق وأمن دول الخليج مترابطان ويكمل كل منهما الآخر.

وذكرت الرئاسة العراق في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال آميدي في قصر بغداد وفداً من مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة أمينه العام جاسم البديوي لبحث سبل تطوير العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على أن تعزيز التعاون والتنسيق المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها.

كما أكد أن العراق ينتهج سياسة تقوم على الانفتاح والتعاون البناء مع محيطيه الإقليمي والدولي، داعياً إلى توسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.

من جانبه، أكد البديوي حرص المجلس على مواصلة العمل المشترك مع العراق وتوسيع مجالات الشراكة والتكامل بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وكان البديوي وصل إلى العراق أمس الأول، إذ عقد جولة مباحثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ركزت على بحث العلاقات الثنائية بين العراق ودول المجلس.