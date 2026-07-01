الرئيس اللبناني يدعو المعترضين على اتفاق الإطار إلى تقديم البديل

بيروت (الاتحاد)

دعا الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون المعترضين على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى تقديم البديل، وذلك خلال استقباله، أمس، وفوداً من نقابتي المحامين في بيروت والشمال، والهيئات الاقتصادية، نافياً أن يكون لبنان قد تنازل عن ثوابته.

ودعا عون «المعترضين على المفاوضات وصيغة الإطار إلى تقديم البديل أو عرض آرائهم ضمن المؤسسات»، مضيفاً «فلنتناقش بالسياسة ولكن الخلاف ممنوع، ولا يقربن أحد إلى الشارع ولا يشوهن الحقيقة لإقناع بيئته بأن ما حصل استسلام وذل له».

وأشار إلى أن «لبنان مشكلته مع إسرائيل، وهو دولة ذات سيادة، واتخذ قراراً بالتفاوض عن نفسه، وهو لم يتنازل عن ثوابته قضائياً وسياسياً وميدانياً في صيغة الإطار كما يروّج البعض».

وسأل عون: «لماذا يشوهونه؟ حسناً لا يريدونه لكن فليعطونا فرصة لنجربه، فإذا طبّق يكون قد حقق الهدف، وإن لا يكن قد سقط بمفرده، أو ليسقطه الإسرئيلي لا نحن. لكنهم يريدون إسقاطه واعتباره غير موجود، لماذا وعلى أي أساس؟».

وشدّد الرئيس اللبناني على أن «صيغة الإطار الموقعة في واشنطن، تضمنت بنوداً تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والأسرى وحتى جثامين اللبنانيين الموجودة في إسرائيل»، لافتاً إلى أنها «ليست اتفاقاً بل إطاراً».