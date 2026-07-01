الخميس 2 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: 120 وفاة في أحدث تفشٍ لـ«الكوليرا» في السودان

رجل سوداني يتلقى دواءً مجانياً في مستشفى بأم درمان (أ ف ب)
2 يوليو 2026 01:17

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الصحة العالمية": انتهاء تفشّي فيروس هانتا
خبراء لـ«الاتحاد»: الحرب الأهلية في السودان تعصف بالبنية الاقتصادية والنسيج الاجتماعي

أفادت منظمة الصحة العالمية، أمس، بأن التفشي الأحدث لـ«الكوليرا» في السودان أسفر عن وفاة 120 شخصاً، فضلاً عن تسجيل 1102 حالة إصابة مشتبه فيها.
والموجة الحالية من «الكوليرا»، وهي الثالثة في غضون ثلاث سنوات، بدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشّي السابق في مارس.
وبحسب الأرقام الرسمية، أُصيب أكثر من 124 ألفاً و400 شخص بـ«الكوليرا» وتوفي 3500 خلال الموجة الأخيرة بين يوليو 2024 ومارس 2026.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، شبل صهباني، إن «الكوليرا» الذي ينتشر في شمال شرق أفريقيا كان في السابق يأتي في دورات كل ثلاث سنوات، لكن البلاد تواجه حالياً تفشياً شبه مستمر بسبب الصراع والقيود على الوصول إلى أماكن معينة والنقص في الإمدادات.
وقال صهباني، إن «40% من المرافق الصحية لا تعمل على الإطلاق، فيما يعمل نحو 60% منها بشكل جزئي فقط، أي أنها تقدم خدمات محدودة أو غير كافية للمرضى».

منظمة الصحة العالمية
الكوليرا
وباء الكوليرا
وفيات الكوليرا
تفشي الكوليرا
الحرب في السودان
الصراع في السودان
الحرب الأهلية في السودان
السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
آخر الأخبار
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية": انتهاء تفشّي فيروس هانتا
اليوم 23:40
عاملة في الرعاية الصحية تقيس درجة حرارة امرأة في الكونغو
الأخبار العالمية
بدء تجربة سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا
اليوم 22:46
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
الرياضة
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
اليوم 22:10
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اليوم 22:01
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اقتصاد
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©