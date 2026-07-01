«الصحة العالمية»: 120 وفاة في أحدث تفشٍ لـ«الكوليرا» في السودان

القاهرة (الاتحاد)

أفادت منظمة الصحة العالمية، أمس، بأن التفشي الأحدث لـ«الكوليرا» في السودان أسفر عن وفاة 120 شخصاً، فضلاً عن تسجيل 1102 حالة إصابة مشتبه فيها.

والموجة الحالية من «الكوليرا»، وهي الثالثة في غضون ثلاث سنوات، بدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشّي السابق في مارس.

وبحسب الأرقام الرسمية، أُصيب أكثر من 124 ألفاً و400 شخص بـ«الكوليرا» وتوفي 3500 خلال الموجة الأخيرة بين يوليو 2024 ومارس 2026.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، شبل صهباني، إن «الكوليرا» الذي ينتشر في شمال شرق أفريقيا كان في السابق يأتي في دورات كل ثلاث سنوات، لكن البلاد تواجه حالياً تفشياً شبه مستمر بسبب الصراع والقيود على الوصول إلى أماكن معينة والنقص في الإمدادات.

وقال صهباني، إن «40% من المرافق الصحية لا تعمل على الإطلاق، فيما يعمل نحو 60% منها بشكل جزئي فقط، أي أنها تقدم خدمات محدودة أو غير كافية للمرضى».