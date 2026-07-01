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«التسامح والسلام» وبرلمان جورجيا يبحثان تعزيز التعاون

«التسامح والسلام» وبرلمان جورجيا يبحثان تعزيز التعاون
2 يوليو 2026 01:17

تبليسي (وام)

بحث معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، مع معالي شالفا بابو اشفيلي، رئيس برلمان جورجيا، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام، وأكدا أهمية توسيع الشراكات البرلمانية ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معالي شالفا بابو اشفيلي، دعمه لجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في تعزيز التسامح والسلام حول العالم، مشيداً بمبادرات المجلس المتنوعة.
من جانبه، أكد الجروان، استعداد المجلس للعمل المشترك مع البرلمان الجورجي لتعزيز التسامح والسلام في المنطقة والعالم.
وجاء اللقاء على هامش مشاركة الجروان في أعمال دورة الجمعية العامة لبرلمان التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، التي استضافتها جورجيا، حيث ألقى كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون البرلماني والإقليمي لمواجهة التحديات العالمية، وترسيخ قيم التسامح والسلام باعتبارهما أساساً لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

أحمد بن محمد الجروان
المجلس العالمي للتسامح والسلام
البرلمان الجورجي
جورجيا
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