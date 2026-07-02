15 قتيلاً بهجوم مسلّح في نيجيريا

لقي 15 شخصاً حتفهم على الأقل في هجوم مسلّح في ولاية "بينيو" وسط نجيريا.

وجاء في تقرير أمني معَدّ للأمم المتحدة، أن أشخاصاً يشتبه بأنهم رعاة مسلحون هاجموا قرية "ساي" في منطقة "مبارجي" التابعة للحكومة المحلية "لكاتسينا-آلا" قرابة الثانية فجراً يوم الأربعاء، وقتلوا أكثر من 15 من السكان وأوقعوا عددا من الجرحى.

وتشهد ولاية "بينيو" الواقعة في منطقة الحزام الأوسط في وسط نيجيريا، أعمال عنف على خلفية نزاعات على الأراضي بين مزارعين ومربي ماشية، إضافة إلى عمليات خطف مقابل فدية تنفّذها عصابات تعرف باسم "قطّاع الطرق".