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الرئيس عون: لن نفرّط بشبر من أرض لبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون
2 يوليو 2026 17:11

أكد رئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، أنه لن "يفرّط" في أي جزء من أراضي لبنان، تعليقا على المفاوضات مع إسرائيل.
ووفقا لما نقلته عنه الرئاسة اللبنانية، قال عون إن المفاوضات المباشرة التي يخوضها لبنان مع إسرائيل "ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدرا".
وأوضح أن الدولة اللبنانية قررت خوض المفاوضات "لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها".
وأكد عون أن المفاوضات هي "الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعدما تكبد ما تكبده من خسائر"، مضيفا "لن نفرّط بأي شبر من أرض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق".
وأبرم لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الجمعة، اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف التصعيد، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين.

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