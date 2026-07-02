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قتلى وجرحى بانفجار داخل مقهى في دمشق

سيارات إسعاف في موقع الانفجار في دمشق
2 يوليو 2026 17:36

أدى انفجار داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة.
وأعلن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، عن نقل أربعة قتلى و11 اصابة إلى مستشفيين في دمشق.
و شوهدت سيارات إسعاف تنقل الضحايا من موقع الانفجار الذي طوّقته القوى الأمنية.
وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الانفجار أدى إلى مقتل خمس أشخاص وفق وزارة الصحة، مضيفا أنه ناجم عن عبوة ناسفة. 
وأورد التلفزيون الرسمي "الانفجار الذي وقع في المقهى قرب القصر العدلي بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع"، فيما كان الإعلام الرسمي أشار سابقا إلى أنه يجري التحقق من طبيعة الانفجار.

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المصدر: وكالات
دمشق
انفجار
مقهى
عبوة ناسفة
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