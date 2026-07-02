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باكستان: حققنا تقدماً خلال المفاوضات الإيرانية الأميركية في الدوحة

منظر عام للعاصمة القطرية الدوحة - رويترز
3 يوليو 2026 01:08

نيويورك (وكالات)

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أكد مندوب باكستان لدى مجلس الأمن، عاصم افتخار، أمس، أنه أمكن تحقيق «تقدم إيجابي» خلال اجتماعين منفصلين مع المفاوضين الإيرانيين والأميركيين في العاصمة القطرية الدوحة، معرباً عن أمله في حدوث تقدم ملحوظ خلال الأيام المقبلة.
وحذر افتخار، في كلمة أمام مجلس الأمن، من وقوع أي تصعيد آخر في منطقة الخليج العربي لأنه سيؤدي إلى تداعيات وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، مساء أمس الأول، أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين، مشيراً إلى إحراز «تقدم إيجابي» بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، استناداً إلى مخرجات قمة سويسرا.

باكستان
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
المحادثات الإيرانية الأميركية
المحادثات الأميركية الإيرانية
الدوحة
قطر
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