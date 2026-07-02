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بدء تجربة سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا

عاملة في الرعاية الصحية تقيس درجة حرارة امرأة في الكونغو
2 يوليو 2026 22:46

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنها بدأت تجربة سريرية لعلاجين لسلالة "بونديبوغيو" من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي "انطلقت اليوم التجربة السريرية الخاصة بتقييم علاجين، مع تسجيل أول مريض للمشاركة فيها".
ومن شأن هذه التجربة، التي أطلقت تحت اسم "بارتنرز"، أن تسمح بتقييم فعالية الجسم المضاد الوحيد النسيلة "MBP134" والمضاد الفيروسي "ريمديسيفير" عند إعطائهما معا أو كلا على حدة.
ويتولّى المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إدارة هذه الدراسة بدعم من مجموعة من الشركاء، بينهم منظمة الصحة العالمية.
وأشار تيدروس إلى أن "المرضى، الذين يشاركون في التجربة، سيستفيدون من رعاية كاملة ومتابعة دقيقة".
وأضاف "سنحرص على توفير العقارين لهما إن تبيّن أنهما آمنان وفاعلان".
كما منحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إذنا للاستخدام الطارئ لأول فحص للتشخيص الجزيئي لسلالة "بونديبوغيو" من الفيروس التي لا لقاح أو علاج لها راهنا.
وأحصت السلطات الكونغولية 438 وفاة و1406 إصابات، أي معدّل إماتة بنسبة 31,2 في المئة، منذ إعلان هذه الموجة السابعة عشرة من تفشّي الفيروس في 25 مايو الماضي.

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