الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء تجارب سريرية على علاجين محتملين لفيروس "إيبولا"

بدء تجارب سريرية على علاجين محتملين لفيروس "إيبولا"
3 يوليو 2026 08:22

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، بدء تجارب سريرية على علاجين محتملين لفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل أول مريض في الدراسة.

وتهدف الدراسة أيضاً إلى تقييم فعالية الجمع بين العلاجين ضد سلالة بونديبوجيو، التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد.

وشهدت الكونغو تفشياً لهذه السلالة في مايو الماضي، مع تسجيل أكثر من 1400 إصابة مؤكدة و400 وفاة حتى نهاية يونيو.

أخبار ذات صلة
"الصحة العالمية": انتهاء تفشّي فيروس هانتا
بدء تجربة سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن توفير علاجات آمنة وفعالة سيسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح، فيما أكدت الباحثة أماندا روجيك التي تقود الدراسة والأستاذة في معهد علوم الأوبئة بجامعة أكسفورد أهمية إجراء البحوث بالتزامن مع الاستجابة لتفشي المرض.

من جانبه، أعرب وزير الصحة الكونغولي، روجر كامبا، عن أمله في أن تسهم نتائج الدراسة في إنقاذ الأرواح خلال التفشي الحالي وتعزيز الاستعداد للأوبئة المستقبلية.

المصدر: وام
الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
إيبولا
آخر الأخبار
صورة من مختلف فعاليات مكتبات الشارقة العامة (أرشيفية)
التعليم والمعرفة
مكتبات الشارقة العامة تحتفي بـ«عام الأسرة 2026» بأكثر من 22 فعالية ثقافية ومجتمعية خلال يوليو
اليوم 18:13
7 سنوات بلا هزيمة.. «السلسلة الذهبية» تُرعب منافسي الأرجنتين في «الإقصائية»
الرياضة
7 سنوات بلا هزيمة.. «السلسلة الذهبية» تُرعب منافسي الأرجنتين في «الإقصائية»
اليوم 18:00
رئيس الوزراء المولدافي المستقيل ألكسندرو مونتيانو
الأخبار العالمية
رئيس وزراء مولدافيا يعلن استقالته في قرار مفاجئ
اليوم 17:50
مقر المؤثرين و«YouTube» ينظمان مختبراً تدريبياً شاملاً لـ «أكاديمية YouTube»
علوم الدار
مقر المؤثرين و«YouTube» ينظمان مختبراً تدريبياً شاملاً لـ «أكاديمية YouTube»
اليوم 17:42
«الثاني عشر» يطوي صفحة العام الدراسي بـ «الأحياء»
علوم الدار
«الثاني عشر» يطوي صفحة العام الدراسي بـ «الأحياء»
اليوم 17:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©