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البرلمان العربي يدين بشدة الهجوم الإرهابي في دمشق

البرلمان العربي يدين بشدة الهجوم الإرهابي في دمشق
3 يوليو 2026 13:28

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته للجمهورية العربية السورية ولأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا المصاب الأليم، مجدداً رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء.

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وشدد على أن الإرهاب آفة تتطلب تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية وتجفيف منابع تمويله وداعميه، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويات كافة.

المصدر: وام
البرلمان العربي
دمشق
الجمهورية العربية السورية
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