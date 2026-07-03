رئيس وزراء مولدافيا يعلن استقالته في قرار مفاجئ

قدم رئيس الوزراء المولدافي ألكسندرو مونتيانو، اليوم الجمعة، استقالته، في قرار مفاجئ يأتي بعد ثمانية أشهر فقط من توليه منصبه.

وقال مونتيانو، عبر موقع فيسبوك "قبلت مسؤولية الخدمة كرئيس للوزراء بإحساس عميق بالواجب وبقناعة راسخة بأنني قادر على المساهمة في تغيير إيجابي"، مضيفا "لم يعد بإمكاني ممارسة ولايتي بما يتوافق مع مبادئي وقناعاتي".

وكان مونتيانو، البالغ 62 عاما، قد تولى هذا المنصب في أواخر أكتوبر 2025 بدعم من الرئيسة مايا ساندو، التي فاز حزبها "العمل والتضامن" بالانتخابات التشريعية في الشهر السابق.

ويحكم حزب "العمل والتضامن" البلاد منذ العام 2021.