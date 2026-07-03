الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء مولدافيا يعلن استقالته في قرار مفاجئ

رئيس الوزراء المولدافي المستقيل ألكسندرو مونتيانو
3 يوليو 2026 17:50

قدم رئيس الوزراء المولدافي ألكسندرو مونتيانو، اليوم الجمعة، استقالته، في قرار مفاجئ يأتي بعد ثمانية أشهر فقط من توليه منصبه.
وقال مونتيانو، عبر موقع فيسبوك "قبلت مسؤولية الخدمة كرئيس للوزراء بإحساس عميق بالواجب وبقناعة راسخة بأنني قادر على المساهمة في تغيير إيجابي"، مضيفا "لم يعد بإمكاني ممارسة ولايتي بما يتوافق مع مبادئي وقناعاتي".
وكان مونتيانو، البالغ 62 عاما، قد تولى هذا المنصب في أواخر أكتوبر 2025 بدعم من الرئيسة مايا ساندو، التي فاز حزبها "العمل والتضامن" بالانتخابات التشريعية في الشهر السابق.
ويحكم حزب "العمل والتضامن" البلاد منذ العام 2021.

أخبار ذات صلة
رئيس صربيا: سأستقيل في غضون أسابيع
البرلمان المجري يحدد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات
المصدر: آ ف ب
مولدوفا
استقالة
رئيس الوزراء
آخر الأخبار
صورة من مختلف فعاليات مكتبات الشارقة العامة (أرشيفية)
التعليم والمعرفة
مكتبات الشارقة العامة تحتفي بـ«عام الأسرة 2026» بأكثر من 22 فعالية ثقافية ومجتمعية خلال يوليو
اليوم 18:13
7 سنوات بلا هزيمة.. «السلسلة الذهبية» تُرعب منافسي الأرجنتين في «الإقصائية»
الرياضة
7 سنوات بلا هزيمة.. «السلسلة الذهبية» تُرعب منافسي الأرجنتين في «الإقصائية»
اليوم 18:00
رئيس الوزراء المولدافي المستقيل ألكسندرو مونتيانو
الأخبار العالمية
رئيس وزراء مولدافيا يعلن استقالته في قرار مفاجئ
اليوم 17:50
مقر المؤثرين و«YouTube» ينظمان مختبراً تدريبياً شاملاً لـ «أكاديمية YouTube»
علوم الدار
مقر المؤثرين و«YouTube» ينظمان مختبراً تدريبياً شاملاً لـ «أكاديمية YouTube»
اليوم 17:42
«الثاني عشر» يطوي صفحة العام الدراسي بـ «الأحياء»
علوم الدار
«الثاني عشر» يطوي صفحة العام الدراسي بـ «الأحياء»
اليوم 17:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©