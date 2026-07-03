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لجنة الانتخابات: فوز كيكو فوجيموري بالرئاسة في بيرو

كيكو فوجيموري رئيسة بيرو المنتخبة
3 يوليو 2026 23:04

أعلنت السلطات الانتخابية فى بيرو، اليوم الجمعة، فوز السياسية كيكو فوجيموري في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد، وفقا لنتائج رسمية.
فوجيموري، البالغة من العمر 51 عامًا، هي ابنة الرئيس الراحل ألبرتو فوجيموري. وكانت قد حققت بالفعل تقدما لا يمكن تجاوزه ​في السباق الانتخابي الأسبوع الماضي بعد أن أمضت السلطات أسابيع في مراجعة الأصوات المتنازع عليها من جولة الإعادة التي جرت في السابع من يونيو الماضي.
وقالت آنذاك، في منشور على ⁠وسائل ​التواصل الاجتماعي إنها ستنتظر "إعلان لجنة الانتخابات الوطنية بتواضع وحكمة ومسؤولية كبيرة". وأضافت على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نقترب أكثر فأكثر من الشروع في مسار من النظام والأمل لجميع سكان ‌بيرو".
لكن النتائج الرسمية لم تعلن إلا اليوم الجمعة. 

وتغلبت فوجيموري، زعيمة حزب يميني والعضو السابق في الكونغرس في البيرو، على النائب اليساري روبرتو سانشيز بأقل من 50 ألف صوت في بيرو، الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة.

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وبتأديتها اليمين الدستورية في 28 يوليو الجاري، ستصبح الرئيسة العاشرة لبيرو خلال عشر سنوات.

المصدر: وكالات
بيرو
كيكو فوجيموري
الانتخابات الرئاسية
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