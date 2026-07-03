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موجة حر شديدة تبلغ ذروتها في شرق الولايات المتحدة

رجل يسكب الماء على رأسه عند صنبور إطفاء الحريق في نيويورك
3 يوليو 2026 23:17

بلغت موجة حر شديدة تضرب شرق الولايات المتحدة ذروتها، اليوم الجمعة، ما ألقى بظلاله على احتفالات البلاد بالذكرى الـ250 لاستقلالها.
ومع توقع بلوغ مؤشر الحرارة المحسوسة أكثر من 46 درجة مئوية، تتهيأ مدينة نيويورك لتسجيل معدلات حرارة غير مسبوقة، مع اتّساع نطاق التحذير من الحر الشديد إلى مناطق الشمال الشرقي ووسط الساحل الأطلسي.
ونظرا للرطوبة العالية، قد تصل الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة مئوية في بوسطن و44 في فيلادلفيا و45 في واشنطن.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "من المتوقع تسجيل أرقام قياسية على مستوى الحرارة اليوم وفي عيد الاستقلال، مع احتمال تحطيم أرقام قياسية متتالية على مدى أيام عدة، وأخرى شهرية، بل وحتى قياسية تاريخية".
في نيويورك، أكبر مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، حثّ رئيس البلدية زهران ممداني السكان على "التحلي بالهدوء واليقظة، والاطمئنان على جيرانهم".
وحوّلت المدينة مئات المباني العامة إلى مراكز تبريد، وأرسلت متطوعين للاطمئنان على السكان الأكثر ضعفا، ومدّدت ساعات فتح المسابح في أنحاء المدينة.
وتُثير موجة الحر هذه القلق نظرا لطول مدتها وشدتها، فضلا عن أن ارتفاع درجات الحرارة ليلا قد يُهدد الفئات الأكثر ضعفا.

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