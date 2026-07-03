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40 قتيلاً على الأقل إثر سقوط حافلة بوادٍ عميق في باكستان

الحافلة عقب سقوطها
4 يوليو 2026 01:48

إسلام آباد (وكالات)

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أعلنت السلطات الباكستانية، أمس، أن 40 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 8 آخرون إثر سقوط حافلة ركاب في وادٍ عميق بإقليم «خيبر بختونخوا» شمالي البلاد.
وقالت السلطات الباكستانية في بيان إن الحافلة التي انطلقت من إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان كانت متجهة إلى بيشاور عاصمة «خيبر بختونخوا»، لكنها انحرفت وسقطت في وادٍ عميق فور مغادرتها منطقة «دهاناسار» في مديرية «شيراني» بإقليم بلوشستان وعبورها الحدود الإقليمية إلى مديرية «ديرا إسماعيل خان» بإقليم «خيبر بختونخوا».
وأضافت أن فرق الإنقاذ والجهات المعنية الأخرى بالإقليمين هرعت لتقديم المساعدة للمتضررين.

السلطات الباكستانية
باكستان
خيبر بختونخواه
بلوشستان
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