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إصابة فلسطينيين ومتضامنين أجانب بهجوم لمستوطنين في الضفة

مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله - أرشيفية
4 يوليو 2026 01:48

رام الله (الاتحاد)

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أصيب فلسطينيون ومتضامنون أجانب، أمس، جراء هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على بلدة «أبو فلاح»، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين هاجموا أهالي البلدة شمالي مدينة رام الله أثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية برفقة متضامنين أجانب.
واعتدى المستوطنون بالضرب على الفلسطينيين والمتضامنين، ورشّوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
وتقع بلدة «أبو فلاح» شمال شرقي مدينة رام الله، وتحيط بها مستوطنات إسرائيلية، فيما يتعرض مزارعوها لاعتداءات متكررة من المستوطنين بهدف السيطرة على الأراضي الزراعية.
ويأتي الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تتكرر بحماية من الجيش الإسرائيلي، وفق مصادر فلسطينية.
ومنذ 8 أكتوبر 2023 تشهد الضفة تصعيداً إسرائيلياً عبر الجيش والمستوطنين، أسفر عن مقتل 1175 فلسطينياً وإصابة 12 ألفاً و919 واعتقال نحو 24 ألفاً وتهجير 33 ألفاً، وفقاً لمعطيات رسمية فلسطينية.

الضفة الغربية المحتلة
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مستوطنون إسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون
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