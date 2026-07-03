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بوركينا فاسو.. الجيش يعلن قتل 400 مسلح شرقي البلاد

قوات من جيش بوركينا فاسو (أرشيفية)
4 يوليو 2026 01:48

واغادوغو (وكالات)

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بوركينا فاسو، أن جيش البلاد، مدعوماً بمن أسمتهم «متطوعي الدفاع عن الوطن»، قتل أكثر من 400 مسلح خلال رد فوري وحازم على هجمات منسقة، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق «غاييري وسولهان وسيبا» في 30 من يونيو الماضي.
وأوضحت هيئة الأركان في بيان لها أن «الضربات الجوية الدقيقة والاشتباكات البرية ضد المسلحين مكنت من مصادرة كمية كبيرة من المعدات، بينها أكثر من 250 دراجة نارية و353 قطعة سلاح من مختلف الأنواع، وذخائر حربية ووسائل اتصال».
وأشار إلى أن «الهدف من هذه الهجمات يبقى واضحاً، وهو إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين والعسكريين من أجل تغذية خطاب مشوه حول الوضع الأمني في بلادنا».
وطمأن رئيس هيئة الأركان السكان بأن «عمليات تأمين المنطقة مستمرة وتتواصل بوتيرة متصاعدة في جميع أنحاء المنطقة؛ بهدف ملاحقة العناصر الفارة وضمان أمن السكان».

بوركينا فاسو
واغادوغو
الجماعات المسلحة
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