روسيا تعلن السيطرة على مدينة في أوكرانيا

قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن الجيش الروسي سيطر على كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي مدينة كانت تعد معقلا محصّنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريح لصحافيين "تمت السيطرة بالكامل على كوستيانتينيفكا. وأصبحت المدينة الآن تحت سيطرتنا الكاملة".

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدّث إلى العسكريين بهذا الصدد.

وكان بوتين أشار، في يونيو الماضي، إلى أن قواته باتت على وشك السيطرة على كوستيانتينيفكا.