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مسلحون يشنون هجمات منسقة جديدة في مالي

وحدات من الجيش المالي
4 يوليو 2026 18:18

شنّ مسلحون، اليوم السبت، هجمات جديدة واسعة في مناطق متفرقة من مالي، بعد أسابيع قليلة من هجوم أسفر عن مقتل وزير الدفاع في العاصمة باماكو.
وتتواصل، منذ فجر اليوم، هجمات في بلدات غاو والنفيس وأغيلهوك (شمال) وسيفاري (وسط)، فضلا عن هجوم استهدف سجن كينيوروبا على بعد 70 كيلومترا من العاصمة باماكو، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية وأمنية وسكان.
تأتي هذه المعارك بعد أكثر من شهرين من هجمات واسعة نفذها مسلحون في 25 و26 أبريل الماضي قتل فيها وزير الدفاع ساديو كامارا.
وقال أحد السكان في اتصال هاتفي مع وسائل إعلام "توجد الجماعات المسلحة في المدينة، لكن الجيش لا يزال يقاوم والمعسكر لم يسقط بعد".
في مدينة غاو، أفاد سكان بسماع أصوات إطلاق نار و"انفجارات قوية" قرب معسكر للجيش.
وصرّح مصدر أمني بأن "انفجارات دوت... قرابة الساعة الخامسة صباحا" في وسط البلاد، وتحديدا في سيفاري، "من دون أن يُعرف مصدرها بعد. وعقب ذلك بقليل، شوهدت عدة طائرات تحلق فوق المنطقة".
وتضم مدينة سيفاري قاعدة عسكرية رئيسية ومطارا.
كما هوجم مجمع سجن كينيوروبا الرئيسي، حيث يُحتجز إرهابيون.

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المصدر: آ ف ب
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هجمات
مسلحون
جماعات إرهابية
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