أوكرانيا تعلن قصف قاعدة بحرية في روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن القاعدة البحرية في "كرونشتادت" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية أصيبت خلال ضربات أوكرانية ليلية.

وأوضح زيلينسكي "استهدفت القوات الأوكرانية بنى تحتية نفطية في الموانئ. كما نُفّذت ضربات ناجحة أيضا على كرونشتادت".

بدوره، أعلن مسؤول محلي روسي، اليوم السبت، ان الدفاعات الجوية تصدّت لهجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيّرة في أجواء مدينة سان بطرسبورغ، ما أسفر عن إصابة ميناء نفطي ومجمع بيترهوف التاريخي، من دون التسبب بأضرار.

وقال ألكسندر بيغلوف حاكم المنطقة، عبر منصات التواصل الاجتماعي "أصابت الضربة ناحية الميناء النفطي في منطقة كيروفسكي في المدينة. تمّ حل التداعيات التقنية. لم تقع إصابات".

وأضاف "أسقطت قوات الدفاع الجوي 72 طائرة من دون طيار، وتحطمت إحداها على بيترهوف" الذي يضم قصرا تاريخيا وحدائق على سواحل بحر البلطيق في ضواحي مدينة سان بطرسبورغ.

وأكد بيغلوف أن ذلك لم يسفر عن أضرار أو ضحايا.

وسقط حطام مسيّرة قرب ميناء فيسوتسك، شمال سان بطرسبورغ بالقرب من الحدود مع فنلندا، وفق ما أعلن حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو.

وأوضح، عبر منصات التواصل "تم الإبلاغ عن حطام في منطقة ميناء فيسوتسك، والتفاصيل قيد التحقق".