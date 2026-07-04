أول مريض مصاب بإيبولا في فرنسا يخرج من المستشفى

قالت ستيفاني ريست وزيرة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، إن أول مريض مصاب بفيروس إيبولا على أراضي فرنسا "تعافى" و"خرج من المستشفى".

وقالت الوزيرة، في بيان، إن المريض، وهو طبيب يعمل في المجال الإنساني وعاد إلى فرنسا في 23 يونيو الماضي من جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يتفشى فيروس إيبولا على نطاق واسع "خرج اليوم من المؤسسة الصحية حيث كان يعالج".

وأشارت الوزيرة إلى أن المريض "لم تظهر عليه أعراض كثيرة" وقد خضع "لرعاية طبية ومتابعة دقيقة" و"تسنّى له العودة إلى منزله بسلامة".

في 15 مايو، أُعلن عن موجة تفش جديدة لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب بيانات حكومية بتاريخ 2 يوليو الجاري، تسبّب المرض في 438 وفاة على الأقلّ من بين 1406 إصابات.