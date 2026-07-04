عون يشيد بمساعي ترامب لإعادة الأمن إلى لبنان

أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون بمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن عون قوله، في برقية تهنئة وجها إلى الرئيس الأميركي بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة "لا شك أن تاريخ العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية قديم ومتجذر... وها هي اليوم تعود بقوة بفضل إصراركم وسعيكم الدؤوب لإعادة الاستقرار والأمن إلى الشرق الأوسط بشكل عام، وإلى لبنان بشكل خاص".

وأضاف الرئيس اللبناني "إننا، إذ نقدّر مساعيكم في هذا الإطار، ندعوكم إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علّنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار".

وعبر الرئيس عن تمنياته للشعب الأميركي بالتوفيق والازدهار والمزيد من التقدم والنجاح.