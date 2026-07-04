ارتفاع كبير لحصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا

زادت حصيلة الزلزالين القويين، اللذين هزا فنزويلا الأسبوع الماضي، إلى 2954 قتيلا على الأقل، وفق أرقام رسمية نشرت اليوم السبت.

وسجّلت الحصيلة ارتفاعا بواقع أكثر من 300 حالة منذ الجمعة وتخطّى عدد المصابين 16 ألفا من جراء الكارثة التي ضربت فنزويلا في 24 يونيو الماضي مخلفة خرابا ودمارا كبيرين.

كانت الحصيلة الرسمية السابقة تشير إلى مقتل 2645 شخصا.

وما تزال الحصيلة قابلة للزيادة بسبب وجود آلاف المفقودين، وفقا للأمم المتحدة.

وتسببت إحدى أقوى الهزّات الأرضية، التي شهدتها أميركا اللاتينية في تاريخها الحديث، في تشريد أكثر من 16 ألف شخص وانهيار 190 مبنى أغلبيتها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كراكاس.

وبعد مرور عشرة أيام على الزلزالين، اللذين ضربا بقوّة 7,2 و7,5 درجات على مقياس ريختر، تختتم فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الناجين، فيما تكابد عائلات لانتشال جثث ذويها من تحت الأنقاض.

وغالبا ما يغلَق هامش التحرّك الحيوي لإنقاذ ناجين أحياء بعد 72 ساعة من الكوارث مثل الهزّات الأرضية، لكن عُثر بأعجوبة على بعض الناجين هذا الأسبوع.