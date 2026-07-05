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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 3000 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 3000 قتيلاً
5 يوليو 2026 08:28

ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل، وفق الأرقام الرسمية التي نُشرت السبت، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاءل الآمال بالعثور على أحياء.
في مدينة لا غوايرا الأكثر تأثراً بالكارثة والواقعة على بُعد أربعين كيلومتراً من العاصمة كاراكاس، تحوّلت مبان سكنية بأكملها إلى ركام جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 يونيو.
وبحسب حصيلة أولية صادرة عن وزارة الاتصالات الفنزويلية، قضى ما لا يقل عن 2954 شخصاً وأصيب 16592 آخرون في الزلزالين اللذين يُعتبران من أقوى الزلازل وأكثرها تدميراً في أميركا اللاتينية.
وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن أكثر من 16 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى، لافتة إلى تضرر 856 مبنى.
ووقع الزلزالان بفارق 39 ثانية، وأثرا بشكل رئيسي على شمال فنزويلا.

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المصدر: وكالات
زلزال
فنزويلا
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