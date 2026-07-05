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نيوساوث ويلز الأسترالية تعلن اكتشاف إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور

نيوساوث ويلز الأسترالية تعلن اكتشاف إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور
5 يوليو 2026 10:07

 أعلنت السلطات الأسترالية تأكيد إصابة ست حالات بسلالة "إتش5 إن1" من إنفلونزا الطيور، بعد اكتشاف حالة جديدة في ولاية نيو ساوث، لتصبح بذلك الولاية الثالثة التي يتم اكتشاف إصابات فيها.

وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت العثور على طائر بحري مهاجر بالقرب ‌من بلدة "هوكس نست" الساحلية في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا؛ حيث أظهرت نتائج فحوصاته إصابته بالفيروس الشديد العدوى.

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وأكدت وزيرة الزراعة ‌في ولاية نيو ساوث ويلز في بيان، عدم وجود أدلة على انتشار الفيروس بين الحيوانات البرية المحلية، وأنه لم يتم الكشف عن إنفلونزا الطيور من سلالة "إتش5" في قطعان الدواجن التجارية أو الطيور التي تربيها الأسر أو أي طيور أخرى في نيو ساوث ‌ويلز.

وكثفت السلطات في أستراليا المراقبة والفحوصات على الحيوانات البرية والماشية منذ أن تأكد ظهور أنفلونزا الطيور في البر الرئيسي؛ إذ تعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، بأن تبذل حكومته كل ما في وسعها للحد من أي انتشار للفيروس.

المصدر: وام
إنفلونزا
إنفلونزا الطيور
نيوساوث ويلز
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