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رغم العواصف وإخلاء الحشود.. ترامب يتمسك بإلقاء خطاب الذكرى الـ250 لاستقلال أميركا

رغم العواصف وإخلاء الحشود.. ترامب يتمسك بإلقاء خطاب الذكرى الـ250 لاستقلال أميركا
5 يوليو 2026 12:50

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في واشنطن "مهما كانت الظروف"، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية السيئة إلى إلغاء احتفالات وإخلاء حشود كبيرة من المتفرجين مؤقتاً.
وطُلب من عشرات الآلاف من الذين تحدوا الطقس الأكثر حراً على الإطلاق في العاصمة، بإخلاء الناشونال مول قبل ساعات عدة من الخطاب بسبب تحذير من وقوع عواصف رعدية.

لكن ترامب البالغ 80 عاماً والذي سعى إلى ترك بصمته الشخصية على الاحتفالات بهذه المناسبة التاريخية لتوقيع إعلان الاستقلال في عام 1776، أكد أنه سيمضي قدماً في خطابه.
وكتب ترامب على تروث سوشال "العواصف تجلب الحظ مهما كانت المناسبة. كما أنها تجعل الأحداث أكثر إثارة بعض الشيء. سننتظر انتهاء العاصفة، لا يهمني إن كان ذلك عند الساعة الثانية صباحاً".

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