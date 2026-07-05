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إصابة 8 أشخاص في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

إصابة 8 أشخاص في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا
5 يوليو 2026 16:13

أصيب ثمانية أشخاص، بينهم أربعة أطفال بجراح في حادث إطلاق نار الليلة الماضية في منطقة كوني آيلاند بحي بروكلين في مدينة نيويورك، بينما كانت المنطقة تشهد احتفالات عيد الاستقلال الأميركي والألعاب النارية.

وأعلنت إدارة شرطة مدينة نيويورك أن عناصرها استجابوا لبلاغات متعددة عن إطلاق نار في محيط شارع ويست 31 وشارع سيرف، حيث عثروا على ثمانية مصابين بأعيرة نارية، جرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

تتراوح أعمار المصابين بين 6 و37 عاماً، وهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أصيب في البطن، وطفلان يبلغان 7 و12 عاماً، وفتى يبلغ 14 عاماً أصيب في ساقيه، إضافة إلى امرأة تبلغ 21 عاماً أصيبت في الصدر، وامرأة تبلغ 25 عاماً أصيبت في ساقها، ورجلان يبلغان 33 و37 عاماً أصيباً في الصدر والكتف على التوالي.

ووصفت الشرطة حالة المرأة البالغة 21 عاماً بأنها حرجة، فيما وصفت حالات المصابين السبعة الآخرين بأنها مستقرة.

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وأكدت عثورها على سلاح ناري في موقع الحادث، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن توقيف أي مشتبه به، كما لم تصدر وصفاً للجاني أو الجناة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه.

وقع إطلاق النار بعد وقت قصير من عرض الألعاب النارية الذي كان مقرراً أن يبدأ في الساعة 9:45 مساء، ولم يتضح بعد ما إذا كان إطلاق النار قد وقع أثناء استمرار العرض أو عقب انتهائه مباشرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع بالقرب من الممشى البحري والمسرح المفتوح في كوني آيلاند، وهي منطقة كانت مكتظة بالزوار بمناسبة عطلة الرابع من يوليو.

يأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من جريمة إطلاق نار منفصلة شهدتها منطقة كوني آيلاند وأسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 24 عاماً، في مؤشر إلى استمرار أعمال العنف المسلح في المنطقة رغم الانتشار الأمني المكثف خلال احتفالات العيد.

المصدر: وام
حادث إطلاق نار
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