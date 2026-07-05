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فرق إطفاء تكافح حرائق غابات في البرتغال واليونان

فريق إطفاء يكافح حرائق غابات في البرتغال
5 يوليو 2026 17:23

يواصل مئات من رجال الإطفاء، اليوم الأحد، مكافحة حرائق غابات في البرتغال واليونان، في الوقت الذي أرسلت إسبانيا وإيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إخماد حريق هائل مشتعل منذ أيام عدة.

وفي اليونان، حثت السلطات، اليوم الأحد، سكان أحياء في مدينة سالونيكا، ثاني أكبر مدن البلاد، إلى البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب، بسبب الدخان السام المتصاعد من مصنع لإعادة التدوير التهمه حريق غابات على أطراف المدينة.

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وفي منطقة فيوزيلا بوسط البرتغال، حاول أكثر من 1200 من رجال الإطفاء، مدعومين بنحو 400 مركبة و15 طائرة، إخماد حريق اندلع يوم الخميس، وفقا لهيئة الحماية المدنية في البلاد.

وأظهرت بيانات وكالة خرائط "كوبرنيكوس" لرسم الخرائط عبر الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن الحريق التهم مساحة تبلغ 12 ألف هكتار (120 كيلومتر مربع / 46 ميل مربع).

المصدر: د ب أ
البرتغال
اليونان
حرائق غابات
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