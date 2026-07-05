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موجة حر جديدة تجتاح فرنسا

منقذ في السباقة يراقب أشخاصا يسبحون في فرنسا
5 يوليو 2026 17:54

بدأت في فرنسا موجة حر شديدة جديدة، ما حملَ على وضع سبع مقاطعات في الجنوب في حال تأهب "برتقالية"، اليوم الأحد، مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية، بعد أيام فقط من موجة ثانية حر تاريخية.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "امتداد موجة حر شديدة إلى الجنوب الغربي" بعد ظهر الأحد، "مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى لتتراوح بين 35 و37 درجة، ووصولها إلى ذروة تتراوح بين 38 و40 درجة" في بعض المناطق.
من المتوقع أن يمتد الطقس الشديد الحرارة شمالا، غدا الاثنين، وفق هيئة الأرصاد التي تشير إلى احتمال توسيع نطاق التحذير "البرتقالي" الخاص بموجات الحر ليشمل مقاطعات إضافية.
وقال جيل ماتريكون خبير الأرصاد الجوية، عبر إذاعة "آر إم سي" اليوم الأحد، إن درجات الحرارة أقل بقليل من تلك المسجلة خلال موجة الحر السابقة، مضيفا أن موجة الحر هذه قد تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع المقبل.
تُعد هذه الموجة الثالثة من الحر الشديد التي تشهدها فرنسا هذا العام، عقب موجة مايو وموجة حر تاريخية استمرت نحو أسبوعين في النصف الثاني من يونيو، حين بلغت الحرارة مستويات قياسية.
وتسببت موجة الحر الأخيرة في آلاف الوفيات الإضافية في أنحاء أوروبا، وفق تقديرات من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا. ويؤكد علماء المناخ في مبادرة "إسناد أحوال الطقس العالمية" أن حدوث مثل هذه الموجة في يونيو كان سيُعد شبه مستحيل لولا التغير المناخي.
كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذيرا عاما للمناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط بشأن "رياح قوية أحيانا" قد تؤدي إلى "خطر مرتفع إلى مرتفع للغاية" لاندلاع حرائق غابات.

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