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مسؤول أميركي يدلي بتصريحات بشأن غرينلاند

مسؤول أميركي يدلي بتصريحات بشأن غرينلاند
6 يوليو 2026 00:29

أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى، الأحد، أن استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند يُعتبر حاليا الطريقة الوحيدة لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد المحيطة بالجزيرة التي تتبع لمملكة الدنمارك.

وأوضح المسؤول "لا نزال نعتقد أن ذلك هو أفضل طريقة لتلبية احتياجات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدفاعية فيما يتعلق بجرينلاند"، وذلك في تصريح للصحفيين قبيل قمة قادة دول الناتو المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء في تركيا.

ومع ذلك، لفت المسؤول إلى أن هناك خيارات أخرى ما تزال قيد الدراسة، وإن كان لم يوضح ماهية تلك الخيارات.

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وأشار المسؤول الحكومي الرفيع إلى أن هناك نشاطا بحريا مكثفا في المنطقة المحيطة بغرينلاند، وأكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد يتجاوز فترة رئاسته.

وأضاف المسؤول "في الوقت الراهن، فإن الحل الوحيد الذي توصلنا إليه لمعالجة ذلك هو أن تستحوذ الولايات المتحدة على غرينلاند". 

المصدر: د ب أ
غرينلاند
الولايات المتحدة
استحواذ
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