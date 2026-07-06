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إعصار "بافي" يخلف أضراراً جسيمة في جزيرة "روتا" الأميركية

إعصار "بافي" يخلف أضراراً جسيمة في جزيرة "روتا" الأميركية
6 يوليو 2026 10:23

ضرب إعصار "بافي" الفائق القوة الذي تعادل شدته قوة إعصار من الفئة الخامسة، جزيرة "روتا" الأميركية في المحيط الهادئ اليوم، حيث أفادت السلطات بأنها تلقت بلاغات عن أضرار "جسيمة".

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن الإعصار يتحرك حالياً فوق جزيرة "روتا"، متوقعة هبوب رياح تصل سرعتها إلى 290 كيلومتراً في الساعة. وحضت السكان على التعامل مع هذه الرياح العاتية الوشيكة وكأن إعصارا يقترب، والتوجه فوراً إلى غرفة داخلية أو ملجأ.

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وذكرت السلطات المحلية في الجزيرة الصغيرة الواقعة أقصى جنوب جزر "ماريانا" الشمالية، أنها تلقت بلاغات من بعض سكانها تفيد بوقوع أضرار جسيمة.

المصدر: وام
الولايات المتحدة الأميركية
إعصار
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