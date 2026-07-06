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خبراء ومحللون فلسطينيون لـ« الاتحاد»: تدهور خطير للأوضاع الإنسانية في غزة

فلسطينيون يشقون طريقهم بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
6 يوليو 2026 14:26

أحمد شعبان (غزة)
حذّر خبراء ومحللون فلسطينيون من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، وانتشار الأمراض والأوبئة. وأوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال مستمرة في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في أكتوبر الماضي، مما يجعل هذه التهدئة مجرد «هدنة مضللة»، لا سيما مع استمرار عمليات القتل. وذكر الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأشهر الستة الماضية شهدت مقتل مئات الفلسطينيين، في مؤشر واضح على غياب أي التزام حقيقي بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل غير مسبوق. وأشار إلى وجود نقص حاد في المواد الغذائية داخل القطاع، إضافة إلى أن السلع التي تدخل عبر المسارات التجارية تُطرح بأسعار كبيرة جداً تفوق قدرة السكان، مما يدفع الأهالي إلى الاكتفاء بمشاهدة المنتجات من دون القدرة على شرائها. وأكد الرقب أن النظام الصحي في غزة يواجه معضلة كبيرة، نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية، وعدم القدرة على إجراء العديد من العمليات الجراحية، مشيراً إلى أن نحو 20 ألف فلسطيني بحاجة إلى العلاج خارج القطاع. وذكر أن بطء الحركة في معبر رفح يفاقم الأزمة. ولفت الرقب إلى انتشار واسع للأوبئة والأمراض، إلى جانب تفشي القوارض والحشرات بشكل كبير، حيث تصل الجرذان إلى ما تبقى من ممتلكات السكان وتقوم بإتلافها وتلويثها، في مشهد يعكس حجم التدهور البيئي داخل القطاع، محذراً من أزمة تلوث مياه الشرب، التي تمثل خطراً إضافياً على حياة الأهالي، رغم محاولات التخفيف من حدتها. من جانبه، حذّر المحلل السياسي، زيد الأيوبي، من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن سيطرة إسرائيل على أكثر من 65% من مساحة القطاع أدت إلى تراجع القدرة على الإنتاج الزراعي، مما فاقم الأزمة الغذائية. انتشار الأمراض ولفت الأيوبي، في تصريح ل«الاتحاد»، إلى وجود ظواهر غير طبيعية في بعض المنتجات الزراعية المشوهة، خاصة في المناطق الصفراء، إضافة إلى انتشار أمراض غريبة في الفترة الأخيرة، لا سيما تلك التي تُصيب الجهاز التنفسي وذكر أن منظمة «أطباء بلا حدود» تعرضت لضغوط من قبل إسرائيل بعد حديثها عن انتشار الأوبئة، وتم منعها من العمل داخل القطاع.

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