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خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: لبنان على أعتاب «انفجار صحي» مع حلول الصيف

مبانٍ متضررة في صُوْر عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
6 يوليو 2026 14:48

شعبان بلال (بيروت)
حذر خبراء ومحللون لبنانيون من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للنازحين في لبنان، موضحين أن أكثر من مليون نازح يواجهون تحديات خطيرة نتيجة الاكتظاظ الشديد في مراكز الإيواء وغياب مقومات النظافة الأساسية، خاصة مع دخول فصل الصيف، مما يسهم في انتشار الأمراض المعدية والجلدية.
وأوضح عضو مجلس النواب اللبناني السابق، الدكتور مصطفى علوش، أن تأخر ارتفاع درجات الحرارة في لبنان أخّر مؤقتاً «انفجاراً صحياً» محتوماً بين صفوف النازحين، مشيراً إلى أن المحاولات الرسمية لتطويق الأزمات الصحية تظل قاصرة أمام حجم الكارثة.
وذكر علوش، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الضغط الهائل على المؤسسات الاستشفائية في مناطق النزوح تجاوز الخطوط الحمراء، موضحاً أن تزامن الحر الشديد مع الاكتظاظ السكاني يمهد الطريق لانتشار الأمراض المعدية.
من جانبه، حذر الأكاديمي والباحث الاقتصادي، الدكتور أيمن عمر، من مغبة تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان مع حلول فصل الصيف، معتبراً أن تزامن موجات الحر الشديدة مع موجات النزوح المليونية يشكل «بيئة خصبة» لانفجار أزمات صحية وبيئية ستزيد من نزف الاقتصاد اللبناني المتعثر.
وأشار عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن تقديرات الأمم المتحدة التي تتحدث عن تجاوز عدد النازحين 1.2 مليون شخص، منهم أكثر من 134 ألفاً يقطنون في مراكز إيواء جماعية مكتظة، تعكس حجم الضغط الهائل على البنية التحتية، ومع بدء فصل الصيف تتحول هذه المراكز والمدارس غير المجهزة إلى بؤر محتملة للأوبئة.
محاولات احتواء الأزمات الصحية بين النازحين تظل قاصرة أمام حجم الكارثة

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