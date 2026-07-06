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قتلى بأعمال شغب داخل سجن في سيريلانكا

قوات خاصة وسيارات إسعاف أمام سجن نيغومبو حيث جرت أعمال الشغب
6 يوليو 2026 22:24

أدت أعمال شغب عنيفة داخل سجن "نيغومبو" في ضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو، إلى 26 قتيلا على الأقل بينهم سبعة حراس، فيما بلغ عدد المصابين نحو مئة، وفق ما أعلنته السلطات اليوم الاثنين.
واندلعت هذه الاشتباكات، مساء أمس الأحد، في السجن الواقع في الضاحية الشمالية للعاصمة كولومبو، ويضم نحو عشرة آلاف سجين.
وأظهرت حصيلة أولية أعلنتها السلطات أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 19 شخصا على الأقل بينهم أربعة حراس، ثم ارتفعت إلى 23 قتيلا، قبل أن يقول وزير العدل إن عددهم 26.
وأفاد مسؤول في الشرطة بأن من بين القتلى سبعة من الحراس، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم وضع حدٍّ لأعمال الشغب. وأضاف "لقد خرج الوضع عن سيطرتنا هذا الصباح".
وقالت  بوشبا غاملات مديرة مستشفى نيغومبو إن نحو مئة سجين آخر نُقلوا إلى المستشفى عقب أعمال العنف.
وأضافت غاملات أن "بعض الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية".
وبحسب السلطات، بدأت الأحداث، مساء الأحد، عندما اشتبكت مجموعتان من السجناء وُصفتا بأنهما عصابتان متنافستان، داخل المنشأة.
وقال شرطي، طالبا عدم الكشف عن هويته "خرج الوضع تماما عن السيطرة، وقُتل ستة حراس أثناء محاولتهم السيطرة على أعمال الشغب".
وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة من ثلاثةِ أعضاء، برئاسة قاض متقاعدٍ من المحكمةِ العليا، للتحقيق في ما جرى.
واستُدعيت وحدات من القوات الخاصة التابعة للشرطة كتعزيزات لكنها لم تدخل حرم السجن، في حين تجمع العديد من أفراد عائلات السجناء خارج المنشأة.

المصدر: آ ف ب
سيريلانكا
أعمال شغب
سجن
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قوات خاصة وسيارات إسعاف أمام سجن نيغومبو حيث جرت أعمال الشغب
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قتلى بأعمال شغب داخل سجن في سيريلانكا
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