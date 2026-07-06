تفاهم خليجي - إيطالي لتعزيز آفاق التعاون

روما (وام)

وقع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في روما مذكرة تفاهم مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين، لتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحوار السياسي، وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك.

وقال البديوي، خلال مراسم التوقيع، إن العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيطاليا تشهد تطوراً متواصلاً على مختلف الأصعدة.