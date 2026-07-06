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تفاهم خليجي - إيطالي لتعزيز آفاق التعاون

تفاهم خليجي - إيطالي لتعزيز آفاق التعاون
7 يوليو 2026 01:05

روما (وام)

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وقع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في روما مذكرة تفاهم مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين، لتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحوار السياسي، وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك.
وقال البديوي، خلال مراسم التوقيع، إن العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيطاليا تشهد تطوراً متواصلاً على مختلف الأصعدة. 

جاسم محمد البديوي
إيطاليا
جاسم البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
أنطونيو تاجاني
وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية بإيطاليا
وزير خارجية إيطاليا
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