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ارتفاع جديد كبير لحصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا

عمارات سكنية مدمرة إثر زلزالي فنزويلا
7 يوليو 2026 00:43

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 3535 قتيلا، وفق بيان نشرته الحكومة الاثنين.
وجاء في البيان "الحصيلة الرسمية بتاريخ 6 يوليو: 3535 قتيلا، و16 ألفا و740 جريحا". وقالت الأمم المتحدة إنها تقدّر أن عددالمفقودين بما قد يصل إلى 50 ألفا، في حين تشير تقديرات أخرى إلى نحو 10 آلاف.
وأفادت الحصيلة السابقة، التي نشرت الأحد، بسقوط 3342 قتيلا.
وأشارت الحكومة إلى أن أكثر من 17 ألف شخص لا يزالون بلا مأوى، لافتة إلى تضرر 856 مبنى. 
وبات الأمل في العثور على ناجين شبه معدوم، وبدأت فرق الإنقاذ الدولية تغادر فنزويلا، لكنّ عائلات كثير من الضحايا لا تزال تبحث عن جثثهم.
ووقع الزلزالان، اللذان بلغت قوة أحدهما 7,2 درجات والثاني 7,5 درجات بفارق 39 ثانية، وطالا خصوصا شمال فنزويلا. 

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المصدر: آ ف ب
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