روسيا: الحوار مع أميركا مستمر بشكل يومي

أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الاثنين، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة متواصل ومستمر بشكل يومي وعلى مستويات مختلفة، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله للصحفيين "يتواصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأميركي كتابيًا وشفهيًا، والحوار بينهما على مستوى العمل مستمر، بل يمكن القول بشكل يومي".

وأضاف ريابكوف أن الصراع في أوكرانيا يمكن حله سريعًا إذا تحركت الولايات المتحدة بناءً على الموافقة التي قدمتها روسيا على المقترحات الأميركية في قمة ألاسكا.

وفي معرض رده على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تسوية الصراع في أوكرانيا أقرب مما تبدو عليه، قال ريابكوف "لن أعلق على هذا التصريح تحديدًا، ولكن إذا كانت الإدارة الأميركية مستعدة للتحرك بناءً على الموافقة التي قدمتها روسيا للمقترحات الأميركية في أنكوريج، فمن المرجح أن يكون ذلك صحيحًا".

وحول ما إذا كانت روسيا ستقوم بتقليص الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في حال غيّرت واشنطن موقفها، أكد ريابكوف "لا، نحن لا نغلق أي شيء أبداً، وسنواصل الاتصالات في كل الأحوال".