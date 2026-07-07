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إجلاء 10 آلاف شخص جراء حرائق الغابات في فرنسا

إجلاء 10 آلاف شخص جراء حرائق الغابات في فرنسا
7 يوليو 2026 08:27

أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين إجلاء نحو 10 آلاف شخص بعد انتشار حرائق غابات في بيرينيه أورينتال جنوب البلاد.

وأوضحت أن عمليات الإخلاء شملت 26 منطقة في سلسلة الجبال الواقعة غرب مدينة بيربينيان، بعدما أتت النيران على نحو 4600 هكتار بفعل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة إلى مستويات استثنائية.

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ودعت السلطات السكان إلى تجنب استخدام الطرق في المناطق المتضررة لتسهيل وصول فرق الإطفاء، وعدم العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل، تسببت الحرائق في تعديل مسار المرحلة الثالثة من طواف فرنسا، والتي ستقام دون حضور جماهيري أو قافلة الدعاية.

المصدر: وام
فرنسا
حرائق الغابات
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