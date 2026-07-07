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العواصف تتسبب بانقطاع الكهرباء عن 373 ألف منزل ومنشأة في أميركا

العواصف تتسبب بانقطاع الكهرباء عن 373 ألف منزل ومنشأة في أميركا
7 يوليو 2026 08:44

تسببت الأحوال الجوية القاسية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في عدة ولايات أميركية حتى الاثنين، وفق بيانات موقع باور أوتدج دوت يو.إس.

وتصدرت ولاية بنسلفانيا الولايات الأكثر تضرراً بأكثر من 70 ألف حالة انقطاع، تلتها ميشيجان بنحو 64 ألف عميل بلا كهرباء.

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وسجلت فيرست إنرجي أكبر عدد من الانقطاعات بين شركات المرافق، مع تأثر نحو 59.8 ألف منزل ومنشأة، تلتها دي تي إي إنرجي بنحو 55.9 ألف عميل.

وأعلنت دي تي إي إنرجي أن فرق الاستجابة للعواصف تواصل أعمالها لإعادة الخدمة، متوقعة استعادة الكهرباء لنحو 95% من العملاء المتضررين بحلول نهاية اليوم.

المصدر: وام
العواصف
انقطاع الكهرباء
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