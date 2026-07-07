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البرلمان العربي يدين المخططات الإرهابية في المغرب

البرلمان العربي يدين المخططات الإرهابية في المغرب
7 يوليو 2026 11:32

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تم إحباطها والتي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية، والمساس باستقرارها وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشيدًا بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في إحباط هذه المخططات والكشف عن المتورطين فيها.

وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم، تضامن البرلمان الكامل مع المملكة المغربية، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وصون استقرارها، مشددًا على أن أمن المغرب جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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كما أكد رفض البرلمان العربي القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، داعيًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي لمواجهة خطر الإرهاب وتجفيف منابعه، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية شعوب المنطقة من التهديدات الإرهابية.

المصدر: وام
المغرب
البرلمان العربي
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